Недим Байрами - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Недим
|Фамилия
|Байрами
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Недим
|Фамилия
|Байрами
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 83'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|17.02.2023
|1' - 79'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|12' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|04.02.2023
|67' - 90'
|Сассуоло
|1:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|19
|1
|1
|1
|0
|Сассуоло
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -83'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.02.2023
|1' -79'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|12' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.02.2023
|67' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.01.2023
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|78'
|23.01.2023
|1' -73'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|66'
|16.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|78' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|62' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|62' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -78'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|59' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|90'
|17.09.2022
|1' -65'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|63' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|66' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|31.08.2022
|38' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|56' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)