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    Недим Байрами - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Недим
    Фамилия Байрами
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1999 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 83' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 1' - 79' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 12' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 67' - 90' Сассуоло 1:0 Аталанта Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 19 1 1 1 0
    Сассуоло 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -83' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.02.2023 1' -79' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 12' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 67' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    28.01.2023 72' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    78'
    23.01.2023 1' -73' Интер (Милан) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    66'
    16.01.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 76' -90' Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.11.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 78' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 62' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 62' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -78' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 59' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    90'
    17.09.2022 1' -65' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 63' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    05.09.2022 66' -90' Салернитана (Салернитана) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    31.08.2022 38' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 56' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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