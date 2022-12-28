Энис Цокай - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Энис
|Фамилия
|Цокай
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Энис
|Фамилия
|Цокай
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|88' - 90'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|82' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|88' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|05.02.2023
|82' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|74' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|22.01.2023
|61' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|15.01.2023
|74' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|08.01.2023
|89' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|70' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|09.11.2022
|85' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|29.10.2022
|77' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|23.10.2022
|80' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|16.10.2022
|52' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|09.10.2022
|90' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)