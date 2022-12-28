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    Энис Цокай - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Энис
    Фамилия Цокай
    Команда Локомотива
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1999 (24 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 88' - 90' Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Арис 1:2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 82' - 90' Панатинаикос 2:0 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 88' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Волос (Волос)
    12.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    05.02.2023 82' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    30.01.2023 74' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    22.01.2023 61' -90' Панатинаикос (Афины) 0:3 ПАОК (Салоники)
    15.01.2023 74' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    08.01.2023 89' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    03.01.2023 70' -90' Левадиакос (Левадия) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    28.12.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    21.12.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    13.11.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Атромитос (Перистери)
    09.11.2022 85' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    29.10.2022 77' -90' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    23.10.2022 80' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    16.10.2022 52' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    09.10.2022 90' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    02.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
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