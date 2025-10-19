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Польша. Экстракласса
Команды
Заглембе
Себастьян Ковальчик
Статистика
€ 500 тыс
Себастьян Ковальчик - статистика
Заглембе
22 августа 1998 (28), Щецин
#7 | Нападающий
169 см
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Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
27
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
68' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Нэшвилл
3 : 1
28.09.2025
Динамо Хьюстон
84' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
2 : 1
14.09.2025
Динамо Хьюстон
90' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
90' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
1' - 58'
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
18.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 64'
39'
США. МЛС, 38 тур
Остин
2 : 2
10.08.2025
Динамо Хьюстон
69' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 69'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
59' - 90'
76'
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
70' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
77' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
1' - 59'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
1' - 79'
13'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
65' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
72' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
11.05.2025
Сиэтл
70' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
62' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
67' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.04.2025
Колорадо
1' - 75'
42'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
1' - 81'
75'
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 84'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 81'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 81'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
1' - 89'
32'
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