Себастьян Ковальчик - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ковальчик
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1998 (24 года)
|Рост
|169
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ковальчик
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1998 (24 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|4
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -82'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|56'
|21.07.2022
|1' -63'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|1' -69'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|1' -85'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|7' 16' 40'