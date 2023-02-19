Колбейнн Биркир Финнссон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Колбейнн Биркир
|Фамилия
|Финнссон
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Колбейнн Биркир
|Фамилия
|Финнссон
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|65'
|26.02.2023
|74' - 90'
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|60' - 90'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|65'
|26.02.2023
|74' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|60' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)