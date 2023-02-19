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    Колбейнн Биркир Финнссон - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Колбейнн Биркир
    Фамилия Финнссон
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 1999 (23 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    65'
    26.02.2023 74' - 90' Рандерс 1:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 60' - 90' Люнгбю 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    65'
    26.02.2023 74' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.02.2023 60' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
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