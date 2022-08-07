Роберт Орри Торкелссон - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Роберт Орри
|Фамилия
|Торкелссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Роберт Орри
|Фамилия
|Торкелссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|56' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|18.09.2022
|90' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|05.09.2022
|77' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|28.08.2022
|61' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|78' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Интер (Майами)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|30.06.2022
|76' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.06.2022
|90' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|19.03.2022
|79' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|3:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|12.03.2022
|46' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)