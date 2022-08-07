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    Роберт Орри Торкелссон - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Роберт Орри
    Фамилия Торкелссон
    Команда Брейдаблик
    Состав Основной
    Родной город Рейкьявик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 56' -90' Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    18.09.2022 90' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    14.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    10.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    05.09.2022 77' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    01.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    28.08.2022 61' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    21.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 78' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    07.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Интер (Майами)
    04.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    24.07.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    10.07.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    30.06.2022 76' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    26.06.2022 90' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    19.06.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    15.05.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    16.04.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    02.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    19.03.2022 79' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 3:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    12.03.2022 46' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.03.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.02.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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