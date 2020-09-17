Финнур Томас Палмасон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Финнур Томас
|Фамилия
|Палмасон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Финнур Томас
|Фамилия
|Палмасон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КР Рейкьявик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|2:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)