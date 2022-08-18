Парис Псалтис - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Парис
|Фамилия
|Псалтис
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Парис
|Фамилия
|Псалтис
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|63' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|13.10.2022
|65' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|15.09.2022
|1' -65'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)