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    Никита Шищенко - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Никита
    Фамилия Шищенко
    Состав Без клуба
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1999 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2022 1' -90' Химки (Химки) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Химки (Химки)
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