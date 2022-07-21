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    Марио Юрчевич - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Юрчевич
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Осиек (Осиек) 0:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    85'
    21.07.2022 55' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Осиек (Осиек)
    58'
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