Марио Юрчевич - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Юрчевич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Юрчевич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|85'
|21.07.2022
|55' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)
|58'