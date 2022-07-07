Анделько Йованович - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Анделько
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
|Имя
|Анделько
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|83' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)