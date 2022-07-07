Крисъянис Звиедрис - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Крисъянис
|Фамилия
|Звиедрис
|Команда
|Лиепая
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Крисъянис
|Фамилия
|Звиедрис
|Команда
|Лиепая
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|07.07.2022
|1' -90'
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)