Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петур Кнудсен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Петур
    Фамилия Кнудсен
    Команда Рунавик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 апреля 1998 (24 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 80' -90' Израиль 3:2 Фарерские острова
    12.11.2021 80' -90' Дания 3:1 Фарерские острова
    12.10.2021 59' -90' Фарерские острова 0:1 Шотландия
    09.10.2021 Был в запасе Фарерские острова 0:2 Австрия
    07.09.2021 Был в запасе Фарерские острова 2:1 Молдавия
    04.09.2021 90' -89' Фарерские острова 0:1 Дания
    01.09.2021 Был в запасе Фарерские острова 0:4 Израиль
    31.03.2021 Был в запасе Шотландия 4:0 Фарерские острова
    28.03.2021 74' -89' Австрия 3:1 Фарерские острова
    • Читайте нас: 
    11