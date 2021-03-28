Петур Кнудсен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Петур
|Фамилия
|Кнудсен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1998 (24 года)
|Имя
|Петур
|Фамилия
|Кнудсен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2021
|80' -90'
|Израиль
|3:2
|Фарерские острова
|12.11.2021
|80' -90'
|Дания
|3:1
|Фарерские острова
|12.10.2021
|59' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Шотландия
|09.10.2021
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:2
|Австрия
|07.09.2021
|Был в запасе
|Фарерские острова
|2:1
|Молдавия
|04.09.2021
|90' -89'
|Фарерские острова
|0:1
|Дания
|01.09.2021
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:4
|Израиль
|31.03.2021
|Был в запасе
|Шотландия
|4:0
|Фарерские острова
|28.03.2021
|74' -89'
|Австрия
|3:1
|Фарерские острова