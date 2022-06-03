Павел Павлюченко - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Павлюченко
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Павлюченко
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|22.09.2022
|Был в запасе
|Казахстан
|2:1
|Белоруссия
|13.06.2022
|1' -90'
|Азербайджан
|2:0
|Белоруссия
|10.06.2022
|1' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Казахстан
|06.06.2022
|1' -90'
|Белоруссия
|0:0
|Азербайджан
|03.06.2022
|1' -90'
|Белоруссия
|0:1
|Словакия