Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Павлюченко - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Павел
    Фамилия Павлюченко
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 1998 (25 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Словакия 1:1 Белоруссия
    22.09.2022 Был в запасе Казахстан 2:1 Белоруссия
    13.06.2022 1' -90' Азербайджан 2:0 Белоруссия
    10.06.2022 1' -90' Белоруссия 1:1 Казахстан
    06.06.2022 1' -90' Белоруссия 0:0 Азербайджан
    03.06.2022 1' -90' Белоруссия 0:1 Словакия
    • Читайте нас: 
    11