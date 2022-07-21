Буду Зивзивадзе - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Буду
|Фамилия
|Зивзивадзе
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Буду
|Фамилия
|Зивзивадзе
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|6
|6
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:3
|Кельн (Кельн)
|65'
|18.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|32' 40' 85'
|11.08.2022
|1' -63'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|31' 40'
|04.08.2022
|46' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|88'
|28.07.2022
|1' -63'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|44'
|21.07.2022
|64' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)
|90'