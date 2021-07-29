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    Илиан Илиев - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Илиан
    Фамилия Илиев
    Команда Черно Море
    Состав Основной
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1999 (23 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 64' -89' Жилина (Жилина) 2:2 Аполлон (Лимассол)
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