Илиан Илиев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Илиан
|Фамилия
|Илиев
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Имя
|Илиан
|Фамилия
|Илиев
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|64' -89'
|Жилина (Жилина)
|2:2
|Аполлон (Лимассол)