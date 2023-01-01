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    Папе Сарр - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Папе
    Фамилия Сарр
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 73' Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    56'
    26.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 89' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 65' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    26.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    19.02.2023 89' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    11.02.2023 65' -90' Лестер (Лестер) 4:1 Тоттенхэм (Лондон)
    19.01.2023 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    15.01.2023 1' -75' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    54'
    04.01.2023 66' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    01.01.2023 80' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.12.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.11.2022 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    08.10.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.10.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    31.08.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28.08.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
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