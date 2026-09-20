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Ювентус
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€ 30 млн
Папе Сарр - статистика
Ювентус
14 сентября 2002 (24)
#29 | Полузащитник
180 см
Сенегал
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
46' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
71' - 90'
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Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
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Ювентус
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
46' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
71' - 90'
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