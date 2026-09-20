Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок УЕФА 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Кубок африканских наций 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021