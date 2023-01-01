Папе Сарр - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 73'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|56'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|89' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|65' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|19.02.2023
|89' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|11.02.2023
|65' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|19.01.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.01.2023
|1' -75'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|54'
|04.01.2023
|66' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.01.2023
|80' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)