Марккус Сеппик - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Марккус
|Фамилия
|Сеппик
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пярну
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Имя
|Марккус
|Фамилия
|Сеппик
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пярну
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|86' -123'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)