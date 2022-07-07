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    Марккус Сеппик - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Марккус
    Фамилия Сеппик
    Команда Флора
    Состав Основной
    Родной город Пярну
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 2001 (21 год)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 86' -123' СИК (Сейняйоки) 4:2 Флора (Таллин)
    07.07.2022 Был в запасе Флора (Таллин) 1:0 СИК (Сейняйоки)
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