Хенрик Пюрг - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Пюрг
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Пюрг
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -123'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)