Йорбе Вертессен - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Йорбе
|Фамилия
|Вертессен
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Йорбе
|Фамилия
|Вертессен
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 67'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|52'
|25.02.2023
|85' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 57'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|22'
|10.02.2023
|1' - 67'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 64'
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|9' 55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|5
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -67'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|52'
|25.02.2023
|85' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|1' -57'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|22'
|10.02.2023
|1' -67'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -64'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|9' 55'