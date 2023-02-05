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    Йорбе Вертессен - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Йорбе
    Фамилия Вертессен
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 2001 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 67' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    52'
    25.02.2023 85' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 57' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    22'
    10.02.2023 1' - 67' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 64' Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    9' 55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 5 2 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -67' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    52'
    25.02.2023 85' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -57' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    22'
    10.02.2023 1' -67' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -64' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    9' 55'
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