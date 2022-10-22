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    Кинтен Тимбер - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Кинтен
    Фамилия Тимбер
    Команда Фейеноорд
    Состав Основной
    Родной город Утрехт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 70' Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 1' - 67' Херенвен 1:2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 62' Фейеноорд 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 20 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -70' Фейеноорд (Роттердам) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    12.02.2023 1' -67' Херенвен (Херенвен) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    05.02.2023 1' -62' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    29.01.2023 46' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    25.01.2023 61' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    22.01.2023 81' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    13.11.2022 1' -69' Фейеноорд (Роттердам) 5:1 Экселсиор (Роттердам)
    10.11.2022 1' -71' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Камбур (Лиуварден)
    06.11.2022 1' -72' Волендам (Волендам) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    22.10.2022 1' -75' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    46'
    16.10.2022 1' -85' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:3 Фейеноорд (Роттердам)
    09.10.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    02.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    23' 85'
    18.09.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:3 Фейеноорд (Роттердам)
    11.09.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 3:0 Спарта (Роттердам)
    03.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Эммен (Эммен)
    60'
    21.08.2022 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 1' -85' Фейеноорд (Роттердам) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    79'
    07.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
    61'
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