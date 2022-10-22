Кинтен Тимбер - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Кинтен
|Фамилия
|Тимбер
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрехт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 8,50
млн
|Имя
|Кинтен
|Фамилия
|Тимбер
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрехт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 70'
|Фейеноорд
|2:1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 67'
|Херенвен
|1:2
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 62'
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|20
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -70'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|12.02.2023
|1' -67'
|Херенвен (Херенвен)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|05.02.2023
|1' -62'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|29.01.2023
|46' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|25.01.2023
|61' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|22.01.2023
|81' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|13.11.2022
|1' -69'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:1
|Экселсиор (Роттердам)
|10.11.2022
|1' -71'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.11.2022
|1' -72'
|Волендам (Волендам)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|22.10.2022
|1' -75'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|46'
|16.10.2022
|1' -85'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|09.10.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|02.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|23' 85'
|18.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.09.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Спарта (Роттердам)
|03.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.08.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|60'
|21.08.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|1' -85'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|79'
|07.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)
|61'