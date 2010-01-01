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Михал Кадлец
Статистика
Михал Кадлец - статистика
Завершил карьеру
13 декабря 1984 (41), Вышков
#3 | Защитник
185 см | 80 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
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