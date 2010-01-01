Статистика по турнирам

Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008