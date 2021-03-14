Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руслан Гогниев - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Спартакович
    Фамилия Гогниев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 2002 (21 год)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11