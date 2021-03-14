Руслан Гогниев - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Спартакович
|Фамилия
|Гогниев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Спартакович
|Фамилия
|Гогниев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Велес (Москва)
|28.04.2021
|80' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Алания (Владикавказ)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:3
|Алания (Владикавказ)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Алания (Владикавказ)