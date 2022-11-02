Игорь Андреев - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|27'