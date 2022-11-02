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    Игорь Андреев - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Андреевич
    Фамилия Андреев
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 2001 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    27'
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