Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Иван Павлич - статистика

Юнион СЖ
10 ноября 2001 (24)
#14 | Полузащитник
Бельгия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
5 : 0
12.09.2026
Ломмел
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юнион СЖ
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Юнион СЖ
5 : 1
24.05.2026
Андерлехт
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Гент
0 : 0
21.05.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Юнион СЖ
3 : 0
10.05.2026
Мехелен
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Сент-Труйден
2 : 1
02.05.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Андерлехт
1 : 3
26.04.2026
Юнион СЖ
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Юнион СЖ
0 : 0
22.04.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
19.04.2026
Брюгге
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Мехелен
0 : 1
12.04.2026
Юнион СЖ
90' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Юнион СЖ
1 : 0
04.04.2026
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
1 : 3
22.03.2026
Юнион СЖ
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
2 : 0
14.03.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
2 : 1
07.03.2026
Генк
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Вестерло
0 : 0
01.03.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.02.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 1
14.02.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Юнион СЖ
2 : 1
08.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
1 : 0
01.02.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
24.01.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
1 : 0
17.01.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
26.12.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Юнион СЖ
2 : 0
20.12.2025
Зюлте-Варегем
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Юнион СЖ
1 : 1
06.12.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
2 : 0
27.09.2025
Вестерло
Был в запасе
Главные новости
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
4
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+