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Бельгия. Про-Лига
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Мехелен
Ортвен Де Вольф
Статистика
€ 500 тыс
Ортвен Де Вольф - статистика
Мехелен
23 апреля 1997 (29)
#1 | Вратарь
190 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
0 : 4
05.09.2026
Вестерло
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Сент-Труйден
3 : 0
24.05.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Мехелен
2 : 2
21.05.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Юнион СЖ
3 : 0
10.05.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Мехелен
1 : 0
03.05.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Мехелен
1 : 4
26.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
6 : 1
22.04.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Мехелен
0 : 1
12.04.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Гент
1 : 1
06.04.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Брюгге
4 : 1
22.03.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
0 : 2
28.09.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
0 : 0
21.09.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 2
30.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
69'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
2 : 1
24.08.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
1 : 1
16.08.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Вестерло
0 : 1
09.08.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
2 : 1
01.08.2025
Брюгге
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
26.07.2025
Мехелен
1' - 90'
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