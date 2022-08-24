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    Скотт Райт - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Скотт
    Фамилия Райт
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 88' - 90' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    04.02.2023 83' - 90' Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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