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€ 3,50 млн

Эмиль Брейвик - статистика

Мольде
11 июня 2000 (26)
#10 | Полузащитник
186 см
Норвегия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
82'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
1' - 90'
11'
70'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
21
7
6
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
82'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
1' - 90'
11'
70'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
56, 60'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
1' - 90'
58'
85'
45'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 2
18.07.2026
Бранн
1' - 90'
88'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Олесунн
2 : 2
11.07.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
1' - 85'
6'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Тромсе
2 : 0
10.05.2026
Мольде
1' - 90'
88'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Буде-Глимт
0 : 1
04.05.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
5 : 1
26.04.2026
Волеренга
1' - 89'
51'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
1' - 90'
64'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
4 : 1
12.04.2026
ХамКам
1' - 90'
3, 48'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Мольде
0 : 1
06.04.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Викинг
4 : 1
21.03.2026
Мольде
1' - 90'
9'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
1' - 90'
31'
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