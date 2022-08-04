Эмиль Брейвик - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Брейвик
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Брейвик
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|12
|4
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|27.10.2022
|1' -79'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|21' 59'
|13.10.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|33' 78'
|06.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|77'
|08.09.2022
|1' -86'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|6'
|18.08.2022
|1' -81'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|59'
|04.08.2022
|1' -88'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|82' 62'
|28.07.2022
|1' -74'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|54'
|21.07.2022
|1' -89'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)
|60'