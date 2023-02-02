Андрей Лангович - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Лангович
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Лангович
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|71' - 90'
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|71' - 90'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|71' - 90'
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|76'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|0:4
|Краснодар
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|46' - 90'
|Сочи
|3:0
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.02.2023
|1' -61'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)