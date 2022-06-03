Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ладислав Алмаши - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Ладислав
    Фамилия Алмаши
    Состав Без клуба
    Родной город Братислава
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1999 (24 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2022 82' -90' Казахстан 2:1 Словакия
    90'
    10.06.2022 Был в запасе Азербайджан 0:1 Словакия
    06.06.2022 1' -90' Словакия 0:1 Казахстан
    83'
    03.06.2022 1' -74' Белоруссия 0:1 Словакия
    • Читайте нас: 
    11