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Чехия. Шанс Лига
Команды
Богемианс 1905
Ладислав Алмаши
Статистика
€ 225 тыс
Ладислав Алмаши - статистика
Богемианс 1905
6 марта 1999 (27), Братислава
#99 | Нападающий
196 см
Словакия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 80'
19'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 63'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
7
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 80'
19'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
30'
53, 53'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
30'
53, 53'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
02.08.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
68'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
67'
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