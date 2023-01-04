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    Карим Зедадка - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Карим
    Фамилия Зедадка
    Команда Наполи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 2000 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 90' - 90' Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 90' -90' Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    05.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    29.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    21.01.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Наполи (Неаполь)
    13.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    08.01.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Наполи (Неаполь)
    12.11.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    08.11.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Наполи (Неаполь)
    29.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    16.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    09.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    01.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
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