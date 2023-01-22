Арне Энгелс - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Энгелс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Энгелс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|8
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:1
|Вердер (Бремен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|17.02.2023
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|35'
|11.02.2023
|1' -62'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|03.02.2023
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Байер (Леверкузен)
|55' 72'
|28.01.2023
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|25.01.2023
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.01.2023
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:3
|Аугсбург (Аугсбург)
|45' 90'