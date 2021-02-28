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    Алекс Мартин - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Мартин
    Команда Кадис
    Состав Молодежный
    Родной город Лас-Пальмас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Кадис (Кадис)
    16.05.2021 1' -90' Кадис (Кадис) 1:3 Эльче (Эльче)
    11.05.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:2 Кадис (Кадис)
    08.05.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    02.05.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Кадис (Кадис)
    24.04.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:3 Реал (Мадрид)
    13.03.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Кадис (Кадис)
    06.03.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.02.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Кадис (Кадис)
    15.02.2021 85' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
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