Алекс Мартин - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Кадис (Кадис)
|16.05.2021
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Эльче (Эльче)
|11.05.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:2
|Кадис (Кадис)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|15.02.2021
|85' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)