Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Андреас Фогльзаммер - статистика

Ганза
9 января 1992 (34)
#9 | Нападающий
178 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
28
3
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2025
Кельн
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
3 : 1
20.04.2025
Ганновер-96
46' - 90'
82'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
1 : 0
04.04.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 0
29.03.2025
Магдебург
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
1 : 2
14.03.2025
Ганновер-96
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.03.2025
Айнтрахт
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1 : 1
22.02.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
15.02.2025
Ганновер-96
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.02.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 2
02.02.2025
Ганновер-96
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.12.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
1' - 56'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3 : 2
07.12.2024
Ульм 1846
1' - 90'
71'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кельн
2 : 2
30.11.2024
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.11.2024
Дармштадт
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
3 : 1
10.11.2024
Ганновер-96
55' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
02.11.2024
Карлсруэ
1' - 60'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
0 : 3
27.10.2024
Ганновер-96
1' - 71'
13, 23'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
06.10.2024
Ганновер-96
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
72' - 90'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
62' - 90'
Главные новости
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
1
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
7
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
2
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+