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    Вонта Дэйли-Кэмпбелл - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Вонта
    Фамилия Дэйли-Кэмпбелл
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 апреля 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кардифф 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    15.10.2022 1' -64' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
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