Вонта Дэйли-Кэмпбелл - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Вонта
|Фамилия
|Дэйли-Кэмпбелл
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2001 (21 год)
|Имя
|Вонта
|Фамилия
|Дэйли-Кэмпбелл
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кардифф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|15.10.2022
|1' -64'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)