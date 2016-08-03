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Александрос Циолис
Статистика
Александрос Циолис - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1985 (41)
#6 | Полузащитник
189 см | 84 кг
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
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Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
ПАОК
1 : 2
03.08.2016
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Аякс
1 : 1
26.07.2016
ПАОК
69' - 90'
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