Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Шотландия. Плей-офф 2016/2017 Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017 Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008