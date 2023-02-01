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    Тахер Мохамед - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Тахер
    Фамилия Мохамед
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Родной город Каир
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 марта 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    08.02.2023 75' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    04.02.2023 1' - 63' Сиэтл 0:1 Аль-Ахли Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -90' Аль-Ахли (Каир) 2:4 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.02.2023 75' -90' Аль-Ахли (Каир) 1:4 Реал (Мадрид)
    04.02.2023 1' -63' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Аль-Ахли (Каир)
    01.02.2023 75' -90' Аль-Ахли (Каир) 3:0 Окленд Сити (Окленд)
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