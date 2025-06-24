Статистика по турнирам

Египет. Премьер-лига 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Египет. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов Африки 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Клубный чемпионат мира 2023 Клубный чемпионат мира 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Клубный чемпионат мира 2020