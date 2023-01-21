Хави Симонс - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Симонс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Симонс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 87'
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|74'
|23.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|90'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 72'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|46' 27'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|8'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|24
|11
|5
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|26.02.2023
|1' -87'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|74'
|19.02.2023
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.02.2023
|1' -72'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|46' 27'
|05.02.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|8'
|28.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|24.01.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|1' -88'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|15.01.2023
|1' -89'
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|65'
|07.01.2023
|1' -68'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|12.11.2022
|1' -66'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.11.2022
|1' -81'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|30.10.2022
|1' -83'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|1' -62'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:1
|Утрехт (Утрехт)
|8' 60'
|09.10.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|01.10.2022
|1' -60'
|Камбур (Лиуварден)
|3:0
|ПСВ (Эйндховен)
|18.09.2022
|1' -74'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|25'
|11.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|1' -69'
|ПСВ (Эйндховен)
|7:1
|Волендам (Волендам)
|1' 67'
|28.08.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)
|55' 84'
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|45' 76' 45'
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)
|18'