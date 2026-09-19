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Серия А 2026/2027
Команды
Торино
Даниэль Браганца
Статистика
€ 12 млн
Даниэль Браганца - статистика
Торино
27 мая 1999 (27)
#21 | Полузащитник
169 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 68'
30'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
70' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
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Португалия. Примейра 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 68'
30'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
70' - 90'
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