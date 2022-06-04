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    Валентин Михаила - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Валентин
    Фамилия Михаила
    Команда Парма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 2000 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 1' -57' Румыния 0:3 Черногория
    11.06.2022 79' -90' Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    04.06.2022 1' -65' Черногория 2:0 Румыния
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