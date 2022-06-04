Валентин Михаила - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Михаила
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Михаила
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|1' -57'
|Румыния
|0:3
|Черногория
|11.06.2022
|79' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния
|04.06.2022
|1' -65'
|Черногория
|2:0
|Румыния