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    Элфи Девайн - статистика

    #54 | Полузащитник
    Имя Элфи
    Фамилия Девайн
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    14.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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