Элфи Девайн - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|Девайн
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|Девайн
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|14.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч