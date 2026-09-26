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Стокпорт Каунти
Кайрон Гордон
Статистика
Кайрон Гордон - статистика
Стокпорт Каунти
24 мая 2002 (24)
#24 | Защитник
184 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 0
26.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
1' - 90'
63'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
35'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рочдейл
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1 раунд
Рочдейл
3 : 4
02.11.2024
Бромли
1' - 90'
52'
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