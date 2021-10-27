Ричи Эннин - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Ричи
|Фамилия
|Эннин
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|80
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ричи
|Фамилия
|Эннин
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)