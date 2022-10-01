|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|15
|1
|1
|2
|0
|Славия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|18.02.2023
|1' -36'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Зброевка (Брно)
|04.02.2023
|68' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Славия (Прага)
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|55'
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|61' 67'
|23.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|62'
|16.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|08.10.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Спарта (Прага)
|13.08.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.08.2022
|1' -46'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)