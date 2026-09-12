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Китай. Суперлига
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Тяньцзинь Цзиньмэнь
Cristian Salvador
Статистика
Cristian Salvador - статистика
Тяньцзинь Цзиньмэнь
#10 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
Китай. Суперлига, 26 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 1
06.09.2026
Чжэцзян Профешионал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 19 тур
Эльденсе
0 : 0
14.12.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Эльче
2 : 1
07.12.2024
Кадис
1' - 69'
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
1 : 1
30.11.2024
Эльче
46' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльче
4 : 0
24.11.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Леванте
1 : 1
16.11.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльче
1 : 2
08.11.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Эйбар
0 : 2
02.11.2024
Эльче
74' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльче
1 : 0
27.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Картахена
0 : 0
23.10.2024
Эльче
1' - 81'
Испания. Сегунда, 10 тур
Эльче
2 : 1
20.10.2024
Спортинг
79' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльче
0 : 0
13.10.2024
Депортиво
88' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2024
Эльче
86' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
61' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
62' - 90'
66'
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
60' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 0
25.08.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльче
0 : 1
18.08.2024
Уэска
69' - 90'
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