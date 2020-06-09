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Испания. Сегунда
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Кастельон
S. Ruiz
Статистика
S. Ruiz - статистика
Кастельон
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кастельон
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Альмерия
3 : 2
09.06.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Кастельон
1 : 1
06.06.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 42 тур
Кастельон
2 : 1
31.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
15.05.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
1 : 2
02.05.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
2 : 3
25.04.2026
Кастельон
86' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Кастельон
3 : 1
18.04.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
12.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Кастельон
3 : 2
06.04.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Кастельон
2 : 0
02.04.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Альбасете
1 : 1
28.03.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
1 : 1
23.03.2026
Леонеса
1' - 79'
Испания. Сегунда, 29 тур
Реал Сосьедад Б
4 : 2
07.03.2026
Кастельон
1' - 73'
45'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кастельон
1 : 3
28.02.2026
Расинг
69' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
21.02.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Кастельон
2 : 0
15.02.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Вальядолид
0 : 4
08.02.2026
Кастельон
80' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кастельон
2 : 0
01.02.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Кастельон
2 : 0
16.01.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Гранада
0 : 0
11.01.2026
Кастельон
90' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Кастельон
4 : 1
03.01.2026
Уэска
71' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Депортиво
1 : 3
07.12.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Кастельон
1 : 0
30.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
22.11.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Кастельон
5 : 4
15.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 46'
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
0 : 0
10.11.2025
Кастельон
1' - 65'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кастельон
2 : 1
02.11.2025
Малага
1' - 64'
62'
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
1 : 0
26.10.2025
Кастельон
1' - 80'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кастельон
0 : 1
19.10.2025
Альбасете
1' - 66'
30'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
0 : 0
12.10.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Кастельон
3 : 1
05.10.2025
Спортинг
1' - 90'
47'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
39' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леонеса
1 : 3
20.09.2025
Кастельон
58' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
1' - 83'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
1' - 82'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кастельон
1 : 1
30.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
0 : 1
22.08.2025
Вальядолид
1' - 62'
36'
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