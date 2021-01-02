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    Антуан Хакфорд - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Антуан
    Фамилия Хакфорд
    Команда Шеффилд Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2021 80' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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