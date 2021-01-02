Антуан Хакфорд - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Хакфорд
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Хакфорд
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2021
|80' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)