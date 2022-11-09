Штеффен Тиггес - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Штеффен
|Фамилия
|Тиггес
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оснабрюк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Штеффен
|Фамилия
|Тиггес
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оснабрюк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 78'
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 67'
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|1' - 73'
|Кельн
|0:0
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|20
|5
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|25.02.2023
|1' -78'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.02.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|12.02.2023
|1' -67'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|04.02.2023
|1' -73'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|29.01.2023
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|1' -57'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|1' -59'
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)
|16' 21' 36'
|12.11.2022
|70' -90'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|09.11.2022
|74' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|1' -62'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|30.10.2022
|1' -80'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.10.2022
|1' -67'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|1' -89'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|47' 81' 61'
|09.10.2022
|1' -60'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -61'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|56'
|18.09.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|46' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|1' -80'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|1' -56'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)