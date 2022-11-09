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    Штеффен Тиггес - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Штеффен
    Фамилия Тиггес
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Родной город Оснабрюк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1998 (24 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 78' Кельн 0:2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 90' Штутгарт 3:0 Кельн Германия. Бундеслига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 67' Кельн 3:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 20 тур
    04.02.2023 1' - 73' Кельн 0:0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 20 5 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Унион (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    25.02.2023 1' -78' Кельн (Кельн) 0:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.02.2023 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 3:0 Кельн (Кельн)
    12.02.2023 1' -67' Кельн (Кельн) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    04.02.2023 1' -73' Кельн (Кельн) 0:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    29.01.2023 46' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    24.01.2023 1' -57' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    21.01.2023 1' -59' Кельн (Кельн) 7:1 Вердер (Бремен)
    16' 21' 36'
    12.11.2022 70' -90' Герта (Берлин) 2:0 Кельн (Кельн)
    09.11.2022 74' -90' Кельн (Кельн) 1:2 Байер (Леверкузен)
    06.11.2022 1' -62' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Кельн (Кельн)
    30.10.2022 1' -80' Кельн (Кельн) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    21.10.2022 1' -67' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    16.10.2022 1' -89' Кельн (Кельн) 3:2 Аугсбург (Аугсбург)
    47' 81' 61'
    09.10.2022 1' -60' Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    01.10.2022 1' -61' Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    56'
    18.09.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 1:1 Кельн (Кельн)
    11.09.2022 46' -90' Кельн (Кельн) 0:1 Унион (Берлин)
    03.09.2022 1' -80' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:4 Кельн (Кельн)
    28.08.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:0 Штутгарт (Штутгарт)
    21.08.2022 1' -56' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Кельн (Кельн)
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