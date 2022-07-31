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    Marvin Stefaniak - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Marvin Stefaniak
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эрцгебирге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -90' Эрцгебирге (Ауэ) 0:3 Майнц (Майнц)
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