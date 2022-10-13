Анди Зекири - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Зекири
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,30
млн
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Зекири
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 65'
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|68' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 82'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|76' 81'
|19.02.2023
|1' - 86'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|61'
|16.02.2023
|1' - 81'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 76'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|36' 70'
|04.02.2023
|1' - 79'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|10
|5
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -82'
|Базель (Базель)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|76' 81'
|16.02.2023
|1' -81'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|81' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|1' -58'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|18'
|13.10.2022
|64' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|72' 78'
|06.10.2022
|1' -46'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|15.09.2022
|1' -73'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|62'
|08.09.2022
|87' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|25.08.2022
|1' -73'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|11.08.2022
|1' -108'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|45' 107'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)